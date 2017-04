Auditores encontram trabalho análogo à escravidão em obra do 'Minha Casa Minha Vida' em Goiás

Cerca de 20 trabalhadores foram encontrados em situação de "trabalho análogo à escravidão" em uma obra de 900 unidades habitacionais financiada pelo programa "Minha casa, minha vida", na chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia.

No local, os Auditores Fiscais do Trabalho constataram que os "funcionários" não tinham as mínimas condições de saúde e segurança, trabalhavam por longos períodos sem descanso, além de constrangimento físico e psicológico. Segundo os auditores, as dívidas dos trabalhadores com os aliciadores eram tão grandes que eles não tinham como ir embora.

Os trabalhadores serão apresentados na tarde desta quinta-feira (6), no auditório da Superintendência do Ministério do Trabalho, no Setor Sul, em Goiânia. Na ocasião, será feito o acerto das verbas rescisórias trabalhistas.