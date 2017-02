ATUALIZADA: Caixa derruba liminar que dificultava abertura de agências neste sábado

A Caixa informou que a decisão liminar (provisória) que impedia o banco de obrigar funcionários a trabalhar aos sábados foi derrubada, e que 1.800 agências estão abertas neste sábado (18) para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS. As retiradas começam em março e seguem até julho.

Segundo representante dos trabalhadores da Caixa, o sábado é um dia de descanso remunerado. Para a abertura de agências nesse dia, o banco precisaria negociar com o sindicato ou ter autorização do Ministério do Trabalho.

A liminar da juíza Ana Carolina Nogueira da Silva impedia a Caixa de obrigar funcionários a trabalhar no sábado. O texto dizia, ainda, que a abertura das agências fora do horário normal é permitida em casos de "necessidade imperiosa", o que não ocorre com a liberação do FGTS das contas inativas, diz.

Em nota, a Caixa diz que a liminar foi derrubada, mas que ela impedia a abertura das agências, mas apenas restringia o banco a obrigar os empregados a trabalharem no sábado.

A Caixa deverá abrir agências aos sábados em março, maio, junho e julho, sempre no primeiro final de semana após a liberação de novos recursos das contas inativas do FGTS. O objetivo é diluir o fluxo das agências.

Segundo o banco público, 30 milhões de pessoas terão direito a sacar dinheiro que estava preso no FGTS. São contas inativas aquelas de trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015.