Atacadistas do Mega Moda venderão em shopping virtual

Os lojistas do Mega Moda Shopping passarão a vender para todo País por um shopping virtual, tendência no comércio mundial. A plataforma online de vendas no atacado pretende incrementar as vendas dos mil lojistas, que no ano passado receberam mais de 1 milhão de clientes de todas as regiões do País e até do Paraguai. A plataforma segue o modelo Marketplace e é fá...