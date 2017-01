Assistente virtual do iPhone em clima de Carnaval diverte usuários e viraliza em grupos de WhatsApp

Os usuários de iPhone e WhatsApp estão se divertindo com as "gracinhas" da Siri, assistente virtual do sistema iOS, que entrou no clima de Carnaval. Questionada sobre se gosta da festa mais popular do Brasil, ela responde: "ah eu adoro Carnaval. Gosto tanto que até dei uma passadinha na Sapucaí e aqui está o que eu andei ensaiando", em seguida ela começa a fazer uma batida carnavalesca bem particular.

Quem tiver um iPhone pode conferir a resposta dela ao segurar por alguns segundos o botão home do aparelho e ai você pergunta: "Siri, você gosta de carnaval?".

Quem não tem o celular da Apple também já deve ter visto já que o vídeo viralizou em grupos de WhatsApp.

Além do Carnaval na Sapucaí, Siri também consegue fazer um beat box. É só pedir: "Siri, faça um beat box".

Os usuários ainda estão se divertindo com outras respostas da Siri. Veja abaixo.