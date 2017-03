Aprovados no processo seletivo do Credeq começam a ser contratados; veja o resultado

Começam na nesta segunda-feira (6) as contratações dos aprovados no processo seletivo feito pelo Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CREDEQ – Prof. Jamil Issy). A seleção foi feita pela instituição de saúde para contratar 196 profissionais, para 27 funções, com salários que variam entre R$ 950 e R$ 8.390,00.

Todos os convocados serão contratados pela Associação Comunidade Luz da Vida em regime celetista e vai seguir a ordem de classificação (veja o resultado final). O cronograma de convocação está publicado no site oficial do CREDEQ – Prof. Jamil Issy (credeq-go.org.br). Os candidatos classificados, convocados e contratados receberão, além do salário base, os devidos adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O conceito CREDEQ foi concebido pelo Governo de Goiás, em 2010, com o propósito de qualificar o tratamento de casos severos de dependência química e disponibilizar terapias existentes apenas em sofisticadas clínicas particulares, cuja média das diárias são de R$ 3,1 mil.

O resultado do processo seletivo tem validade por seis meses. Os aprovados finais estarão aptos a serem contratados. O objetivo de todo o processo é qualificar a unidade, que é ligada à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES), a entrar em pleno funcionamento assim que possível.



“Avaliamos que o CREDEQ estará pronto para disponibilizar os seus 96 leitos e dois ambulatórios ao sistema referenciador goiano, assim que forem contratados os profissionais administrativos e clínicos, com o encerramento do processo administrativo”, esclarece o diretor geral do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, Cleison Rodrigues.



A Associação Comunidade Luz da Vida, responsável pela administração do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, atua há 19 anos com dependência química.