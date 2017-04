Aprendizagem para indústria supera a crise

Enquanto o desemprego não para de crescer no Brasil, em meio à crise econômica, não faltam oportunidades para os alunos dos cursos de aprendizagem industrial. Cerca de 80% dos alunos do Senai são aproveitados pelas empresas e conseguem se inserir no mercado de trabalho enquanto estudam. O segredo do sucesso é aliar teoria e prática na escola, atendendo exatamente a demanda técnica exigida pelas indústrias.

Além disso, de acordo com a legislação, as empresas são obrigadas a cumprir uma cota de aprendizes fixada entre 5% e 15% do total de empregados cujas funções demandem formação profissional. A área gráfica, por exemplo, não consegue preencher todas as vagas.

Os alunos dizem que escolheram a aprendizagem industrial para terem uma qualificação profissional que garanta logo uma oportunidade no mercado. Os jovens Diogo Vasconcelos, de 20 anos, Paulo Henrique Fernandes, de 17, e Gabriel Alves de Araújo, de 16 anos, fazem o curso de Manutenção de Veículos Pesados no Senai Vila Canaã. O objetivo de ambos é cursar uma faculdade, mas com a garantia de já terem uma profissão.

Apaixonado pela área, Diogo quer cursar Engenharia Mecânica e Paulo Henrique disse que herdou o gosto do pai, que é mecânico. “Quero ter a segurança de uma profissão, mesmo continuando a estudar”, justificou. Gabriel, que cursa o 1º ano do ensino médio, quer trabalhar com máquinas agrícolas pesadas no futuro. “Quero começar a trabalhar logo para ajudar em casa”, disse o jovem, que vive com a mãe e o irmão mais novo.

A paixão pelos motores de carros levou Luiz Fernando Gomes, de 18 anos, ao curso de Mecânica Básica de Automóveis. Ele conta que quer se especializar na parte elétrica e conquistar logo um emprego para também ajudar a mãe. Aluno do 2º ano do ensino médio, Luiz Fernando quer cursar Engenharia Mecânica.

Até março deste ano, o Senai registrou mais de 5 mil matrículas nos cursos de aprendizagem. Desse total, 4 mil alunos são mantidos como aprendizes em empresas como a Telemont, Grafigel, Metal Gráfica, Gelnex Gelatinas e Fricó Alimentos. A jovem Raíssa Mislene, de 17 anos, faz o curso de auxiliar administrativa e, há um ano, trabalha na empresa Telemont, prestadora de serviços da Oi. “Pretendo continuar na empresa após o fim do contrato”, avisa.

Gratuitos

Muita gente não sabe que os cursos são gratuitos. As áreas de formação mais procuradas pelas indústrias são manutenção, mecânica, manutenção elétrica, mecânica automotiva e química. O diretor da Escola Senai Vila Canaã, Hélio Vilaça, lembra que os cursos atendem as demandas definidas pelas próprias empresas. Segundo ele, os contratos podem durar até dois anos e são veiculados à permanência dos jovens na escola.

Ontem e hoje a unidade realiza o Workshop Aprendizagem como Ferramenta de Educação e Estímulo de Oportunidade Profissional. Hélio Vilaça explica que o evento está levando informações complementares sobre o mundo do trabalho para esses jovens que já trabalham ou buscam uma vaga no mercado.