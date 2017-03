Apple apresenta IPhone 7 com nova cor e IPad mais barato; confira mais detalhes das novidades

Para a alegria dos applemaníacos, foram reveladas duas novidades nesta terça-feira (21) que já estão na Apple Store do Brasil. Um IPad atualizado, com valor mais acessível e as versões do Iphone 7, que ganharam edição especial, com carcaça na cor vermelha.

Os novos modelos coloridos permanecem com as mesmas características operacionais. Porém, as vendas desse novo produto é resultado de uma parceria entre a Apple e a (RED), organização que mantém programas de combate ao HIV e à Aids na África. Com preços a partir de R$ 3.899, as compras vão estar liberadas na próxima sexta-feira (24), às 12h01 (horário de Brasília).

A edição especial é uma parceria entre Apple e a (RED), uma organização A Apple também apresentou um modelo atualizado de Ipad com display de retina de 9,7 polegadas mais brilhante. O eletrônico com capacidade de 32 GB, vai custar R$ 2.499. Segundo a empresa, esse é o produto dessa linha mais em conta já produzido. O tablet vai ser liberado para encomenda a partir do dia 24 de março em mais de 20 países, inclusive no mercado brasileiro.