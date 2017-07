Aposta feita em comunidade é a ganhadora de R$ 107,9 milhões da Mega-Sena

Uma aposta simples, de R$ 3,50, feita na Lotérica Cruzeiro da Sorte, na Vila Cruzeiro, comunidade na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas do concurso realizado no último sábado (29).

O sortudo receberá da Caixa Econômica Federal o prêmio de R$ 107,9 milhões. Se o dinheiro for aplicado na Poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 600 mil por mês.

Esse foi o maior prêmio pago este ano pela Loteria. As dezenas sorteadas foram 09, 26, 29, 42, 43 e 45. Além do prêmio principal, a Mega-Sena pagará a cada um dos 237 apostadores que acertaram cinco das seis dezenas o valor de R$ 37.495,41. Outras 16.988 apostas acertaram quatro números, destes cada bilhete receberá R$ 747,28.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (2). O concurso 1.954 será realizado às 20h (horário de Brasília) e a previsão de prêmio é de R$ 3 milhões. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.