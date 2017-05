Aplicativo de táxi oferece 40% de desconto nas corridas em Goiânia por uma semana

Em tempos de crise e vacas magras economizar sempre é uma boa pedida. E na disputa entre aplicativos de transporte individual por clientes, o consumidor é quem tem se beneficiado. Durante a próxima semana, os moradores de Goiânia vão economizar na hora de se locomover pedindo um táxi.

Usando o aplicativo da 99, o passageiro pode ter 40% de desconto - ou até mais. O benefício vale para as categorias Táxi (tarifa cheia) e Táxi Modo Desconto (desconto variável de até 30%), que aparecem na tela inicial do app.

“Esse novo desconto de 40% é totalmente pago pela 99, ou seja, o motorista recebe o valor total da corrida. No caso das chamadas com Modo Desconto, o motorista opta em conceder o desconto inicial - indicado no app quando o passageiro pede a corrida - e a 99 dá mais 40% sobre o valor da corrida”, explica Ricardo Kauffman, gerente de Relações Públicas da 99.

Veja a simulação dos valores:

1) Táxi comum (tarifa cheia): uma corrida de R$ 20 sairia por R$ 12.

2) Táxi Modo Desconto (com 20% off): uma corrida de R$ 20 sairia por apenas R$ 9,60 (o desconto de 40% é aplicado sobre o valor da corrida com 20% - R$ 16).

Ao cadastrar o cupom de “Desconto40” no aplicativo, o usuário pode pedir quantas corridas quiser pelo app da 99, com 40% off, até o dia 23 de maio. O desconto vale para corridas pagas por meio do aplicativo - cartão de crédito ou paypal.