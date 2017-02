Apesar de queda maior na Selic, juros aumentaram em janeiro

A despeito do corte mais agressivo da taxa básica de juros da economia, a Selic, em janeiro, as taxas de juros cobradas de consumidores e empresas subiram no mês passado, informou ontem o Banco Central (BC). As novas concessões de crédito caíram. A taxa média cobrada de consumidores com recursos livres (que não incluem financiamentos imobiliários e empréstimos do BND...