Apesar de operação, comércio de carne em Goiás cresce 11,82%

A balança comercial goiana fechou o mês de março com superávit de US$ 451,5 milhões – um saldo 20,68% superior se comparado ao mesmo período do ano passado. O que surpreendeu foi o crescimento nas vendas do complexo carne, em 11,82%, mesmo após a deflagração da Operação Carne Fraca, dia 17 de março, quando vários países fecharam as portas para o produto nacional. As c...