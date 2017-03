Após interdição, somente a fábrica de ração da BRF de Mineiros está funcionando

Os funcionários do frigorífico da BRF Brasil Foods de Mineiros não trabalharam na manhã deste sábado (18). A unidade, na região Sudoeste do Estado, foi interditada na tarde dessa sexta-feira (17) após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Segundo os trabalhadores somente a fábrica de ração está funcionando. Alguns caminhoneiros aguardam a liberação de notas fiscais para continuar o transporte das mercadorias.

A interrupção imediata da produção foi pedida pela Polícia Federal em razão dos indícios colhidos de irregularidades na atuação da unidade para exportação de carnes contaminadas. Na decisão judicial, foi considerado inviável deferimento pela repercussão inclusive trabalhista que representa o fechamento da fábrica. Porém na tarde de ontem a interdição foi anunciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O médico veterinário, funcionário público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa) da SFA em Goiás (SFA), Dinis Lourenço da Silva, foi preso preventivamente. De acordo com as investigações, era ele quem liderava o esquema no Estado. Em um trecho, Dinis conversa com Hélio de Oliveira Gomes da empresa Minerva Food.

Veja abaixo: