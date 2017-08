Anvisa proíbe uso, fabricação e comercialização do Spermopower

No site do produto há uma mensagem de que ele aumenta em até 1000% o volume de esperma

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, comercialização e uso do produto Spermopower em todo o país. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União de hoje (21), também foi proibida a divulgação desse produto, tanto pelo site como por qualquer outro meio de comunicação. Apesar de a proibição já estar valendo, até o fechamento desta matéria o site continuava a oferecer o produto.

De acordo com a Anvisa, o Spermopower (Tribulus terrestris) não possui registro, notificação ou cadastro na agência e, por isso, foi determinada também a apreensão e a inutilização das unidades do produto que forem encontradas no mercado.

Segundo a página do produto na internet, o Spermopower aumenta a potência e a quantidade de esperma.