ANTT reduz valor dos pedágios cobrados em Goiás

Atualizada às 12h05

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a redução das tarifas de pedágio cobradas em trechos na BR-060/153/262/DF/GO/MG explorados pela Triunfo Concebra. Com isso, a Tarifa de Pedágio Quilométrica na rodovia passará de R$ 0,03685 para R$ 0,03402.

O reajuste abrange 11 praças de pedágio nos Estados de Goiás e Minas Gerais. Em Alexânia (GO), por exemplo, a taxa vai cair de R$ 5,30 para R$ 4,90. Em Campos Altos (MG), o valor passará de R$ 5,40 para R$ 5.

Os novos valores entram em vigor neste sábado (2). Confira a tabela básica dos novos valores no site.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e levou em consideração determinação cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU).

Veja abaixo a nota da Triunfo Concebra:

Por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) que questiona a metodologia de cálculo adotada pela agência reguladora – ANTT, a Concessionária Triunfo Concebra informa que foi oficializado em publicação no Diário Oficial da data de 01 de setembro deste ano, na Resolução nº 5.410, de 31 de agosto de 2017, a redução tarifária de aproximadamente 8% em suas praças a partir da zero hora do dia 02 de setembro (sábado).

A Concessionária informa ainda que buscou os meios jurídicos, através de mandado de segurança questionando a decisão arbitrária.