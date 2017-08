Antes disputado, Mercado Aberto sofre com perda de clientes e feirantes

O tempo passou e o movimento intenso também. Criado em 2003, o Mercado Aberto fazia parte do projeto de revitalização do Centro de Goiânia. O objetivo era retirar ambulantes das ruas e delimitar ali, no canteiro central da Avenida Paranaíba, o local de trabalho regularizado para centenas de comerciantes. Houve disputa pelo espaço. Agora, 14 anos depois, vagas ociosas s...