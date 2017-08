Aneel vai anunciar bandeira amarela para a conta de luz em setembro

A tarifa de energia elétrica vai ficar um pouco mais barata em setembro. As contas de luz terão bandeira tarifária amarela no próximo mês, segundo apurou o Estado. A decisão será oficializada nesta sexta-feira, 25, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No mês passado, o consumidor pagou pela bandeira vermelha.

Com a mudança de patamar, a tarifa de energia terá a cobrança adicional reduzida de R$ 3,00 para R$ 2,00 no próximo mês, para cada 100 kilowatt-hora (kWh) consumidos.

Todo mês, o sistema de bandeiras é atualizado pela agência. Para tomar a decisão, são avaliados o preço da energia, o volume de chuvas e a situação dos principais reservatórios das hidrelétricas em todo o País.

A avaliação dos técnicos é de que a situação ficou menos crítica no mês de agosto, em razão das chuvas registradas em algumas regiões. Em alguns dos principais reservatórios, porém, como Sobradinho, na Bahia, e Serra da Mesa, em Goiás, a situação permanece crítica.

Com a decisão da Aneel, a conta de luz retoma a bandeira amarela que vigorou no mês de julho. Em junho, a bandeira acionada era a de cor verde, que não traz custo adicional ao consumidor. Nos meses maio e abril, vigorou a bandeira vermelha em seu primeiro patamar. Em março, foi acionada a bandeira amarela. Em janeiro e fevereiro deste ano, vigorou a bandeira verde.