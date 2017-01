Aneel aprova transferência de controle da Celg D

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na manhã desta terça-feira (31), durante reunião pública da diretoria, a transferência do controle societário da Celg Distribuição (CelgD) para a Enel Brasil. A companhia goiana controlada pela Eletrobras (51%) e pela Celg Participações (49%) foi arrematada em leilão por R$ 2,187 bilhões pela empresa italiana em 30 de novembro de 2016.

Essa era a última etapa para a assinatura de contrato de compra e venda e liquidação do leilão. Com a privatização, o Estado espera receber cerca de R$ 800 milhões. Conforme publicado pela Aneel, o processo de transferência deve ser finalizado em 120 dias depois que ocorrer o recebimento de documentação e “assinatura do sexto termo aditivo ao contrato de concessão da distribuidora”.

Em comunicado relevante ao mercado, a Eletrobras informou que a comissão de licitação do leilão alterou a data prevista para assinatura do contrato de compra e venda das ações da Celg D para 14 de fevereiro, “de modo que todos os procedimentos prévios à assinatura sejam observados após a aprovação do assunto pela Aneel”.