Anúncios em vídeos impulsionam publicidade digital no Brasil

O avanço dos anúncios em vídeos na internet impulsionou o mercado publicitário digital no Brasil em 2016. O volume de investimentos no formato cresceu 115% em 2016, para R$ 2,22 bilhões. No ano, o investimento em publicidade na internet avançou 26%, atingindo R$ 11,8 bilhões. As informações são da Agência Brasil. Os dados fazem parte de pesquisa do IAB Bras...