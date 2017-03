Análise do perfil do consumidor e das oportunidades é diferencial

Em sete anos, três filiais da mesma farmácia foram abertas na Avenida do Povo, na Vila Mutirão. O gerente, George Sanzoni, de 33 anos, explica que além do fluxo intenso de pessoas pela via, a infraestrutura da região melhorou, se modernizou o que fez com fosse possível expansão nos últimos cinco anos. “A abertura em outra região chegou a ser cogitada, mas havia melhor poten...