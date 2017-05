Amianto: Arrecadação diminui R$ 10 milhões e causa apreensão em Minaçu

A Prefeitura de Minaçu perdeu R$ 10 milhões em arrecadação em dois anos, segundo dados do Portal da Transparência do município, e a principal explicação, de acordo com o prefeito, Nick Barbosa (DEM), seria a contínua e aparentemente irreversível retração do mercado nacional do amianto. A queda foi de R$ 65 milhões em 2014 para R$ 55,7 milhões no ano passado. Minaçu, que completo...