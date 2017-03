Alimentos caem em fevereiro e inflação já encosta na meta

A queda no preço dos alimentos levou a inflação de fevereiro ao menor patamar para o mês desde 2000. O IPCA, a inflação oficial do País, ficou em 0,33% no mês passado, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE.No acumulado de 12 meses, a taxa foi de 4,76%, a mais baixa desde setembro de 2010 e perto do centro da meta, de 4,5%. Foi a primeira vez que o índice ficou ab...