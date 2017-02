Aliando amizade, sinergia e habilidades complementares, goianos apostam em sociedades

As técnicas de atendimento, o conhecimento de gestão e um planejamento minucioso são fundamentais para o sucesso de um negócio. Mas se há uma sociedade em jogo, a escolha do sócio e o relacionamento com ele podem ser muito mais preponderantes no desempenho da empresa, mesmo quando se tratar de um nicho promissor. E é com a força da sinergia e na base da confiança do co...