Agropecuária teme queda na exportação de carnes goianas

As exportações de carnes de Goiás e do Brasil devem começar a sentir, em breve, o efeito perverso da operação Carne Fraca, que investiga corrupção de fiscais do Ministério da Agricultura, suspeitos de receberem propina para liberar licenças de frigoríficos. A perda de mercados importantes, que levaram décadas para serem conquistados, é o maior temor dos representantes ...