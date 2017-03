Agricultura confirma recall de carne e frango brasileiros em Hong Kong

O Ministério da Agricultura confirmou nesta sexta-feira, 24, a informação divulgada mais cedo pelo Centro de Segurança Alimentar (CFS) de Hong Kong, de que a carne e o frango brasileiro importados por aquele país que já se encontram no mercado interno serão objeto de recall. A medida se aplica à retirada do mercado de carne de frango, resfriada e congelada, originária das 21 plantas que foram alvo das investigações na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.



Segundo informou o governo de Hong Kong, foram importados produtos originários de seis frigoríficos investigados nas últimas seis semanas.



O governo de Hong Kong informou, ainda, que vai marcar e selar os contêineres de produtos brasileiros das 21 plantas que ainda não tenham chegado ao destino. Os produtos ficarão retidos até que sejam concluídos testes e definida a sua destinação.



Em nota, o governo de Hong Kong informou que as medidas são de precaução e que aguarda informações mais detalhadas das autoridades brasileiras. De posse delas, fará uma nova avaliação de riscos.