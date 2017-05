Agências da Caixa Econômica Federal em Goiás funcionarão em horário diferente neste sábado

Agências da Caixa Econômica Federal em Goiás funcionarão neste sábado (13) em horário diferente para a realização do pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) exclusivamente para os trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto.

Segundo a Caixa, o objetivo do expediente no sábado, além do pagamento das contas, será a regularização de cadastro dos trabalhadores, bem como o cadastramento de cartões e senhas do Cartão do Cidadão. As agências estarão abertas das 9h às 15h.

Confira clicando aqui qual agência fica mais próxima de você e a disponibilidade dela para o sábado.