Administração municipal tem finanças organizadas

Apesar de suas múltiplas economias, Catalão enfrenta os efeitos da crise econômica como qualquer outro município, como a queda na arrecadação. Mas o secretário de Indústria e Comércio Ricardo de Camargo, garante que as a Administração Municipal fez um rígido controle de gastos para manter as finanças sob controle.

O prefeito Adib Elias garante que tem feito bem seu dever de casa para ajustar as contas públicas do município até que o País supere este momento. “Passamos por dificuldades como praticamente todas as prefeituras do interior, mas cortamos as chamadas “hemorragias financeiras”, reduzindo os gastos, e estamos conseguindo superar os problemas”, garante o prefeito, que já cumpre o terceiro mandato na Prefeitura de Catalão e já é uma figura muito tradicional no meio político goiano.

Melhor cidade

Para ele, Catalão se tornou a melhor cidade do interior por possuir todas as características de uma economia forte e consolidada, que não depende apenas de um ou dois setores para se manter. A cidade sempre figurou no ranking das mais competitivas, chegando a ocupar a liderança algumas vezes justamente por sua diversidade econômica. Adib Elias lembra que o Distrito Mínero Industrial de Catalão conta com quase 60 indústrias de vários portes e que o polo confeccionista de lingerie, que viu várias empresas fecharem as portas por causa da crise, começa a se recuperar.