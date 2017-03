Acordo com a UE ameaçado

Produtores agrícolas europeus querem fechar as portas para a ampliação de importações de carnes do Mercosul diante das revelações sobre corrupção nos certificados do produto no Brasil. O alerta foi lançado ontem, pela Confederação Europeia de Produtores Agrícolas que, num comunicado, deixa claro que vai tentar impedir um acordo com o Mercosul e mesmo um aumento de impo...