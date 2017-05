Aérea famosa por vender passagens por até um euro anuncia voos do Brasil para Europa

Uma boa notícia para quem gosta de viajar e de economizar. A companhia aérea low-cost Ryanair confirmou nesta quarta-feira (24) uma parceria com a companhia Air Europa criando novos 20 voos diretos para a Europa, incluindo a partir do Brasil, segundo o site Info Money. A Ryanair é famosa em todo o mundo por vender passagens por até um euro.

Os voos da Air Europa saem de Madrid com destino a 16 países diferentes: Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Equador, Honduras, Israel, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai, Venezuela e Brasil. Em solo tupiniquim, os voos brasileiros chegarão e partirão de São Paulo e Salvador, Bahia. A empresa não divulgou de qual valor partem os preços das passagens.

Em uma simulação feita no site da Ryanair, um um voo partindo de São Paulo com destino a Madrid, Espanha, entre os dias 1º e 15 de novembro, saem por 904,04 euros, ou, na cotação desta quarta-feira (24), por 3.290,70 reais.

A parceria com a Air Europe permite que as passagens da aérea sejam compradas através do site da Ryanair – e, posteriormente, permitirá também que os passageiros façam conexões com voos da Ryanair pela Europa.