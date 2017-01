Ações de rescisão crescem 73% em 2016

O número de ações de rescisão de contrato de compra de imóveis aumentou 73% na Região Metropolitana de Goiânia de 2015 para 2016, de acordo com dados da 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem (CCA). Cerca de 55% terminaram em acordo. De acordo com a gerente da corte, Giovana Ferro, os distratos também seguem alta, entre os principais motivos é devido a débito com a construto...