Ação quer impedir despesas da gestão estadual com shows, eventos e publicidade

O Ministério Público do Tocantins ingressou com Ação Civil Pública (ACP) contra o governo do estado, ontem (9), requerendo que a administração restrinja os gastos com publicidade, bem como seja impedida de custear shows, festas e eventos, a exemplo de feiras agropecuárias, cavalgadas, temporada de praias e torneios esportivos.

O pedido, de autoria do Promotor de Justiça Edson Azambuja, tem como base os problemas financeiros apresentados pelo governo estadual para manter e custear serviços básicos e essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Conforme o MPE-TO, enquanto efetua gastos supérfluos, a administração deixa de implementar os direitos básicos do cidadão.

Ainda de acordo com o órgão, os gastos altos com publicidade continuam ocorrendo, inclusive, o estado obteve um incremento orçamentário de R$ 2 milhões, saindo de R$ 20.369.687,00 para 22.842.162,00, de 2016 para 2017.

Restrição

A Ação Civil Pública pede que os gastos com publicidade devem ficar restritos a veiculação de propagandas de caráter efetivamente educativo, informativo ou de orientação social. E que os recursos previstos sejam remanejado para o custeio de serviços essenciais.