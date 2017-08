Ação da Eletrobras tem movimento acima da média antes do anúncio de privatização

Os pregões que antecederam o anúncio da pretensão do governo de privatizar a Eletrobras contaram com movimentação acima da média recente para os papéis da empresa de energia, na avaliação de profissionais do mercado. A divulgação pela companhia ao mercado foi realizada na última segunda-feira (21), apenas após o fechamento do pregão. Porém, a ação ordinária e a preferencial encerraram a sessão com a terceira e a quinta maiores variações de alta do Ibovespa, que no mesmo dia recuou 0,12%, aos 68.634,64 pontos.



A ação ordinária avançou 3,35%, enquanto a preferencial teve ganho de 2,65%. Nas cotações máximas do dia, os papéis chegaram a subir 3,93% e 3,28%, conforme dados do >Broadcast,serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ambas passaram boa parte da manhã na liderança das variações positivas do Ibovespa, sem que operadores e analistas pudessem apontar uma razão específica para o movimento.



Além disso, o volume de negociação do papel ordinário aumentou nos três pregões que antecederam o anúncio. A média diária de negociação, no cálculo mensal, variou entre cerca de R$ 22 milhões e R$ 30 milhões nos últimos seis meses - o giro, em alguns dias, foi impulsionado pela divulgação da proposta de aprimoramento do marco regulatório do setor elétrico e pelo pessimismo entre investidores causado pelas denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, que vieram à tona com declarações de executivos da JBS.



A cifra, no entanto, foi de R$ 38,420 milhões na quinta-feira (17), R$ 51,610 milhões na sexta-feira (18) e R$ 37,520 milhões na segunda-feira (21). Nos pregões que completam a semana passada, dos dias 16, 15 e 14, o giro havia ficado entre R$ 18 milhões e R$ 21,7 milhões.