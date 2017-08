99 oferece corridas grátis em Goiânia

A 99 lança em Goiânia o serviço de carros particulares, o 99POP, nesta segunda-feira (14). Sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde já representa 60% das corridas feitas pelo aplicativo, a nova categoria chega à cidade com descontos especiais.

Na próxima quinta-feira, 17, os passageiros podem aproveitar o “Free Day”, com duas corridas grátis de até R$ 15 por dia – pagas via cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal. Caso o valor ultrapasse esse limite, o usuário só paga a diferença. Estão previstos mais descontos para as próximas semanas.

"Para aumentar a segurança nas corridas, a 99 é o primeiro aplicativo de mobilidade a permitir que o condutor desabilite a opção de pagamento em dinheiro. Também temos sistemas que alertam os motoristas sobre regiões com grande número de incidentes e estamos formando comitês especiais com autoridades locais e lideranças da região, para assegurar as melhores soluções aos usuários", aponta Simmon Nam, gerente da 99 em Goiânia.

Além de Goiânia, o serviço também abrange os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Como baixar o app

Para pedir o 99POP, os passageiros devem baixar o novo aplicativo “99POP - carros particulares” na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS.

Cadastro de motoristas

A 99 está gerando oportunidade de renda para condutores em Goiânia. Os interessados podem baixar o aplicativo “99POP para motoristas”, na Google Play Store, para smartphones com sistema Android. Também é possível fazer o cadastro pessoalmente, no Centro de Atendimento e Treinamento (CAT) localizado no Edifício Concept Office, na Avenida Engº Eurico Viana, 25, 14º andar.

Para realizar o cadastro, é necessário que o motorista inclua em sua CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e tenha um carro com data de fabricação a partir de 2010, com ar condicionado e quatro portas.