5 perguntas para Mike Ajnsztajn, criador da camisinha com sabor e co-fundador da aceleradora Ace

1 - Quando uma ideia é boa para se tornar um negócio? O cemitério está sempre com ideia boa. Prefiro ter empreendedor bom com ideia medíocre. Não tem de se preocupar com ideia original e sim em como vai executá-la. 2 - O momento está mais propício para as startups? Não tem crise no ecossistema para investimento, pelo contrário. Existe dinheiro para investime...