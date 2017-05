Últimos dias para se inscrever no programa de estágio da Ambev

A Ambev está recrutando universitários do penúltimo e último ano de diversos cursos, que terão a oportunidade de aprender ainda mais sobre o universo cervejeiro. Os interessados em estagiar na empresa devem se candidatar no site http://www.queroserambev.com.br até segunda-feira (15). Não há limites de vagas e o processo seletivo ocorre em todo o país.

O programa de estágio da Ambev tem como principais diferenciais a possibilidade de participação ativa em toda a rotina da empresa, atuação autônoma em projetos inovadores e oportunidade de colocar em prática melhorias na área em que atuará na companhia. Além disso, os aprovados no programa também integram a Liga de Estagiários da Ambev, uma iniciativa dos próprios estudantes, que procura desenvolver ainda mais o potencial dos jovens por meio do envolvimento em projetos de impacto no negócio.

“Nosso foco é o de encontrar jovens criativos e autênticos, treiná-los, engajá-los e motivá-los para um crescimento contínuo na cervejaria. Estamos em busca dos nossos futuros líderes”, explica Fabíola Overrath, diretora de Desenvolvimento de Gente da Ambev. A procura é por jovens que tenham um perfil alinhado à cultura da cervejaria: estudantes proativos, dinâmicos, com boa capacidade analítica, espírito empreendedor, liderança, adaptabilidade e que gostem de desafios.

Após a inscrição, os currículos são avaliados e os candidatos pré-selecionados passam por testes online. Quem for bem nas provas é chamado para dinâmica e entrevista. O programa, que tem duração de até dois anos, oferece bolsa-auxílio, refeição, transporte da empresa e possibilidade de efetivação. No ano passado, metade dos estagiários contratados pela cervejaria foram efetivados. Os estudantes aprovados começarão a trabalhar na cervejaria em agosto de 2017.