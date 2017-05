Últimos dias para inscrições ao processo seletivo para o Censo Agropecuário do IBGE

O interessado em se candidatar para uma das 24.984 vagas abertas para o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deve ficar atento ao prazo de inscrição, que termina na próxima terça-feira (23).

São 18.845 vagas para a função de recenseador, onde é exigido nível fundamental, com remuneração por produção. Já para agente censitário supervisor, são 4.867, com nível médio e remuneração de R$ 1.600,00. Por fim, para agente censitário municipal são 1.272 vagas, também com nível médio e salário base de R$ 1.900,00.

Os interessados devem acessar o site da FGV Projetos para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 22,00 para a função de recenseador e de R$ 39,50 para as funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor, com pagamento até 9 de junho de 2017.

O processo seletivo será composto por provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, que serão compostas por 50 questões de múltipla escolha para as funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor e por 40 questões de múltipla escolha para a função de recenseador. As provas para todas as funções serão realizadas no dia 16 de julho de 2017, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília (DF).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail concursoibge-segundopss@fgv.br .

