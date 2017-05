Última semana de inscrições para concurso da OAB-GO com salário de mais de R$ 6 mil

Está chegando ao fim o período de inscrições para o concurso da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Goiás (OAB-GO). Ao todo, são ofertadas 12 vagas para o cargo de procurador de prerrogativas. A inscrição custa R$ 150 e vai até o dia 10 de abril.

Entre os com conteúdos cobrados no certame estão Legislação da OAB Nacional e Seccional, Língua Portuguesa e Textualidade, Direito Civil, Processual Civil, Constitucional, Tributário, Administrativo, do Trabalho, Processual do Trabalho, Penal e Processual Penal. As provas serão elaboradas pela Comissão Extraordinária de Seleção da OAB-GO.

A remuneração inicial é de R$ 5 mil, mais R$ 751,96 de auxílio-alimentação, R$ 325,60 de auxílio-transporte e 100% dos honorários de sucumbência.

Veja o edital do concurso.

As provas objetivas e discursiva devem acontecer no fim de semana do feriado de Corpus Christi, em 18 de junho. A prova oral será marcada após o fim dos recursos da prova discursiva. As etapas são de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados vão defender advogados e advogadas, no exercício de atividades profissionais em Goiás, judicialmente e extrajudicialmente. Os aprovados serão contratados por regime da CLT e de Previdência Social.