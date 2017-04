Índice de preços ao consumidor goiano fecha março em alta

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan), através do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aponta que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) variou 0,53% em março. No fechamento de fevereiro, o índice teve queda de -0,70%.

O IPC mede a inflação para famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos e que vivem em Goiânia.

O grupo Habitação puxou a alta do índice, passando de -0,98% para 1,83%. O setor de Alimentação saiu de queda de -0,84 para alta de 0,36%.

Os itens que tiveram maior aumento de preço foram: energia elétrica (7,19%), gás de cozinha (1,43%), tomate (29,01%), leite LV (3,62%), feijão carioca (3,16%) e frango (2,27%).

Os grupos de Artigos residenciais (0,83%), Vestuário (0,82%), Despesas Pessoais (0,22%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,18%) contribuíram para manter o saldo do IPC positivo.

O índice do mês recebeu, ainda, contribuição de baixa e foi contrabalanceado pelos grupos de Educação (-0,30%) e Transportes (-0,15%) além do grupo de Comunicação que, manteve preços estáveis o que ajudou a desacelerar o indicador.

Com o resultado de março, o IPC-Goiânia acumula no ano 0,38% e nos últimos 12 meses 4,19%, ambos os resultados muito abaixo dos 3,38% e 11,33%, registradas respectivamente, para o mesmo período do ano anterior. Em março de 2016, a taxa foi de 0,37%.

COMPORTAMENTOS DOS GRUPOS DE DESPESAS

Habitação (1,83%): energia elétrica (7,19%) e gás de cozinha (1,43%).

Alimentação (0,36%):

Alimentação no Domicílio (0,11%): Os produtos que mais influenciaram foram: tomate (29,01%), repolho (10,74%); feijão carioca (3,16%); extrato de tomate (3,85%); frango (2,27%), ovos grandes/extras (9,14%); leite LV (3,62%); melancia (29,58%).

Alimentação fora do Domicílio (1,04%): almoço a peso (0,42%); suco de laranja (3,54%), refrigerante 290 ml (5,51%) e sanduiche misto/bauru (3,29%)

Vestuário (0,82%): blusa feminina (3,27%), calça masculina (2,54%), camiseta masculina (3,42%), roupa de bebê (5,76%), tênis infantil (6,65%).

Artigos Residenciais (0,83%): conjunto de estofado (4,40%), guarda roupa de solteiro (4,18%), rack para TV e som (14,93%); conjunto de som (1,58%) e televisor (2,09%).

Despesas Pessoais (0,22%): corte de cabelo masculino (5,71%), corte de cabelo feminino (2,03%).

Saúde e Cuidados Pessoais (0,18%): tratamento dentário (1,73%), consultas médicas (0,95%); creme dental (3,48%); medicamentos: antiácido (4,23%), dermatológico (2,62%).

Transportes (-0,15%): gasolina comum (-0,80%), etanol (-2,14%), óleo diesel (-1,85%), ônibus interestadual (-8,20%).

Educação (-0,30%): artigos de papelaria (-2,15%).

Comunicação (0,00%): Os itens pesquisados permaneceram com preços estáveis.