Área comercial tem pequeno avanço

Nas áreas comerciais do Aeroporto de Goiânia, sob gestão da Socicam no pisos térreo e primeiro pavimento, os pontos locados representam 53,4% das áreas disponíveis, segundo informou a Infraero. Seis meses após o início das operações, que ocorreu em 21 de maio do ano passado, o porcentual era de 52% como mostrou reportagem do POPULAR na época. Sendo assim, houve pequeno a...