Zilma Carneiro da Silva morre aos 75 anos em Goiânia

Atualizada às 10h45

A sócia e diretora administrativa da Cannes Publicidade, Zilma Carneiro da Silva, 75 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (18), após sofrer duas paradas cardíacas em decorrência de uma leucemia, no Hospital Neurológico, em Goiânia.

Zilma foi internada na UTI do Hospital Neurológico, com problemas no sangue e na madrugada de hoje, sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu. O velório começa por volta das 13h, no Cemitério Jardim das Palmeiras e o sepultamento deve ser por volta das 17h, no cemitério Santana.

Além da Cannes Publicidade, Zilma integrava a diretoria da Fundação do Banco de Olhos de Goiás, era proprietária da escola Zilma Carneiro, de cursos profissionalizantes e também fazia parte da Faculdade Lions.

Natural de Catalão, Zilma deixa o marido, empresário, publicitário e advogado Zander Campos da Silva, com quem foi casada por 55 anos, além de dois filhos e três netos.

"Ela era frequentadora da minha coluna nesses mais de 40 anos. Uma pessoa muito religiosa, boa de coração, querida por todos, sempre envolvida em eventos filantrópicos, enfim, uma pessoa maiuscula da sociedade" disse o colunista Arthur Rezende, que lembrou também das famosas festas realizadas por Zilma. "Há cerca de 12 anos, ela e o Zander recebiam amigos no apartamento deles na Avenida Atlântica, em Copacabana, para o réveillon, sempre muito animado e elegante", finaliza o colunista do jornal O POPULAR.