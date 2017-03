Zacharias Calil passa bem após ser submetido a cirurgia em Goiânia

O cirurgião pediátrico Zacharias Calil Hamú, 63 anos, está se recuperando de uma cirurgia, que foi submetido no dia 11 de março, no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia.

O médico, referência mundial em cirurgias de separação de gêmeos siameses, foi diagnosticado com Hipertrofia Prostática Benigna (HPB), quando a próstata está maior que o normal.

"Já vinha há algum tempo fazendo tratamento, mas o resultado não estava sendo muito bom, então fiz uma biópsia e depois a cirurgia de vaporização da próstata com o Green Light Laser(Laser Verde), uma técnica avançada, que vaporiza a próstata", conta Zacharias.

O cirurgião explicou também que ficou apenas um dia internado no hospital, já que é um procedimento simples. "Sai do centro cirúrgico acordado e estou com alimentação normal", afirmou o médico.

Zacharias segue afastado de suas atividades profissionais até o dia 9 de abril. "Estou de repouso só por recomendação, porque não sinto dor e também não estou preso em uma cama. Tive que tirar essa licença de 30 dias por causa de uma possível infecção hospitalar"

Devido a cirurgia, surgiu um boato de que o profissional estaria se tratando de um câncer na próstata, informação negada pelo cirurgião pediátrico. "Até recebi uma ligação sobre isso, mas não tem nada disso. Não é câncer, estou bem, só preciso ficar em casa, em um ambiente mais tranquilo, mas agradeço a preocupação de todos", disse Calil aos risos.