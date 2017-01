'Wolverine' é preso ao ameaçar sócio e PMs com garras de espeto de churrasco em SP

Um homem discutiu com seu sócio e com policiais militares na quarta-feira (4), ameaçou eles com “garras” de 25 cm feitas de espeto de churrasco e acabou preso em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, apelidado pelos militares de Wolverine, estava discutindo com o sócio na empresa deles, quando chamaram a polícia e ele ficou mais nervoso. Como reação, ele usou as garras para tentar agredir os militares, mas foi contido. De acordo com a PM, o homem usou a garra de espetos e uma espécie de soco inglês.

O suspeito foi preso em flagrante, levado ao Distrito Policial, onde foi feito o boletim de ocorrência e as garras foram apreendidas.