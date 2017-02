Voz alta de deficiente pode ter desencadeado tragédia

Funcionários do hipermercado Carrefour da Avenida T-9, no Setor Vila Bela, afirmam que o outro cliente que discutia com o policial militar Bruno Carili Horbylon, de 36 anos, antes do tiroteio entre o cabo e o guarda civil de Aparecida de Goiânia Bruno da Silva Menezes, de 29 anos, é um homem que seria deficiente mental e que frequenta o mercado quase todos os dias. A info...