“Vovó do Tráfico” é presa pela terceira vez em Luziânia

Uma idosa de 62 anos foi presa pela terceira vez em Luziânia, suspeita de tráfico de drogas. Conhecida como “Vovó do Tráfico”, Maria da Conceição Amaral da Silva foi atuada em flagrante nesta quinta-feira (06/04), na 2ª DDP do município (Jardim Ingá).

De acordo com o delegado Rodrigo Mendes, policiais civis iniciaram as investigações e constataram que Maria da Conceição mantinha em sua residência um ponto de venda de entorpecentes. Durante um período de vigilância, os investigadores observaram uma movimentação típica de “boca-de-fumo” no imóvel e realizaram a abordagem da suspeita. Na casa foram apreendidas seis porções de maconha particionadas, bem como R$ 130,00 reais em “notas miúdas”. Havia, também, outra porção de maconha em um tijolo da casa.

Na ocasião, foram conduzidos até a delegacia dois usuários de drogas, os quais se encontravam no local objetivando adquirir entorpecentes, tendo um deles confessado o objetivo. Participaram da prisão o agente de polícia civil Wiliam Ribeiro e a delegada Caroline Matos.