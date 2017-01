Voos continuam atrasados no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia

Quatro voos estão atrasados no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (17). Passageiros formam filas no local e reclamam da falta de informações. Um voo que deveria pousar em Goiânia já foi desviado por conta da falta de iluminação da pista. O problema foi registrado durante a noite de segunda-feira (16), quando voos foram desviados para Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto, após uma falha no sistema de balizamento a pista foi liberada para operações durante a madrugada. Mas, houve o cancelamento de 21 voos. Ainda de acordo com a assessoria, os passageiros prejudicados devem entrar em contato com as companhias aéreas.