Volta às aulas no colégio onde Tamires estudava é marcado por abraço de alunos e professores

As aulas no Colégio Estadual Jardim América, onde Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, e o adolescente, de 13 anos, que a matou a facadas no dia 23 de agosto, estudavam retornou nesta segunda-feira (28), com um grande abraço simbólico formado por professores e alunos em volta da instituição.

Na unidade, ainda é possível ver os cartazes de luto que estão colados no muro, ao lado do portão de entrada.

Depois do crime, o jovem foi apreendido na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) e na noite de sábado (26), ele foi transferido para um centro de internação.

O corpo de Tamires foi sepultado no final da manhã de quinta-feira (24), em Pires do Rio. Os motivos que levaram o adolescente a esfaquear a jovem ainda estão sendo investigados.