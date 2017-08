‘Você salvou uma mulher’ disse motorista ao estuprar rapaz de 23 anos

O estudante de biologia Mateus Henrique da Silva, de 23 anos, foi abordado por um cara em uma caminhonete enquanto fazia uma caminhada matinal no último domingo (20). O crime ocorreu em Uberaba e, até o momento, o criminoso não foi localizado. As informações são do G1.

Após ter uma arma apontada para ele e ser obrigado a entrar no veículo, o jovem foi levado para um matagal, onde teve as mãos e os pés amarrados. Ele ainda contou que paus, arame e pedras teriam sido usados durante o abuso. O jovem utilizou as redes sociais para contar sobre o crime.

"A intenção dele era pegar gente dessa idade, entre 19 e 25 anos, independente de ser homem ou mulher. Ele me disse que essa juventude está corrompida e que, provavelmente, se fosse mulher, a mataria depois", relatou Mateus sobre o que ouviu do agressor, que ainda o "parabenizou" por ter "salvado" uma mulher.

No boletim de ocorrência foi registrado que Mateus foi encontrado por volta das 12h deste domingo pela PM, após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a existência de uma pessoa ferida, com mãos e pés amarrados, às margens de uma estrada. Quando foi levado ao hospital, a médica plantonista constatou a violência sexual sofrida, informou a polícia.