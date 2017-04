Você sabia que o desafio da ‘Baleia Azul’ começou por uma notícia falsa; conheça a origem

O desafio Blue Whale, ou em tradução livre, Baleia Azul, está causando pânico e alarde em pais, educadores e na sociedade. A Safernet da Bulgária alega que a origem do jogo está diretamente ligada a uma notícia falsa publicada na Rússia em 15 de março de 2016. A matéria relatava que 130 jovens russos haviam morrido após participar do desafio.

O desafio composto por 50 missões incentiva os participantes, a maioria adolescente, a prática da auto-mutilação, sendo que a última tarefa é o suicídio. De acordo com Safernet Brasil, no país o desafio também foi divulgado de forma errônea e acabou por ensinar de ‘forma didática’ como participar do desafio. Além de que houve um crescimento de 1.000% nas buscas pelo tema no Google.

Em Goiânia, o desafio da ‘Baleia Azul’ ganhou destaque a partir do desaparecimento da jovem Amanda Batista Pereira, 17 anos, no último dia 12. Em entrevista ao POPULAR, a família da estudante contou que suspeitava que desaparecimento dela estivesse ligado ao desafio. A jovem voltou para casa dois dias depois e a investigação sobre o seu desaparecimento foi encerrado pela delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia.

A DPCA agora investiga a participação de quatro adolescentes, com idades entre 12 e 13 anos, no desafio ‘Baleia Azul’. O caso, registrado na última terça-feira (18), chegou até a delegacia após uma denúncia do Conselho Tutelar. Segundo informações preliminares, os adolescentes teriam iniciando os desafios há poucos dias e apresentam ferimentos nos braços e pulsos.

Entenda o desafio

Há uma pessoa por trás da tela chamada “curador”, ele é responsável por ditar as regras e passos a serem tomados por cada jogador no decorrer das missões.

O curador propõe 50 missões macabras aos jogadores, como bater fotos no topo de prédios, assistindo a filmes de terror durante a madrugada, automutilar-se, ficar doente e, na etapa final, cometer suicídio. Alguns desafios são pensados especificamente nas fragilidades de cada jogador.