Vizinhos ficam chocados com morte de manicure enforcada e criança decapitada em Goiânia

As mortes de Eliete Carrilho Santiago, de 38 anos, e da filha dela, de 2 anos, chocaram os vizinhos da manicure que morava no Setor Vera Cruz II, em Goiânia. Em entrevista ao G1 Goiás, a dona de casa Dazilda Vieira Pinto Nogueira afirmou que todos na rua são como uma família e que foi um susto saber da tragédia. “Não vimos movimento diferente ou barulho”, afirmou, acrescentando que Eliete era boazinha e não tinha briga com ninguém.

Vizinhos notaram o incêndio na casa das vítimas e acionaram o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, a mulher estava enforcada e a menina, decapitada e carbonizada.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) investiga se Eliete matou a criança e cometeu suicídio ou se houve um duplo homicídio. Os vizinhos teriam relataram que a manicure estava em depressão e havia se separado do marido há oito dias. Ainda de acordo com o G1, Eliete deixa um filho mais velho, que não estava na residência no momento do crime.

Os corpos já foram liberados, mas até o fechamento desta matéria, não haviam sido retirados da sede do Instituto Médico Legal (IML). A família estaria providenciando o translado. O velório deve ser realizado em uma igreja de Aparecida de Goiânia. O local do sepultamento e horário não foram definidos pela família.