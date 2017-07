Vizinho tenta separar briga entre marido e mulher e é morto com um tiro de espingarda na cabeça

Um homem foi morto com um tiro de espingarda na cabeça após tentar separar uma briga entre marido e mulher na tarde desta segunda-feira (31), no Gama, região administrativa do Distrito Federal (DF).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que era vizinha do casal, viu uma briga entre os dois e saiu de casa para apartar a discussão. Após um confronto físico, o autor foi até a parte de dentro de sua residência, voltou com a arma e cometeu o crime, fugindo logo em seguida. Policiais fazem buscas na região para localizá-lo.

De acordo com o Correio Braziliense, ao ser ameaçada, a vítima tentou fugir do local da briga, mas foi atingido no lote de sua casa e morreu na hora.