Vila Finsocial e Morada do Sol recebem ação contra a dengue

Cerca de 300 agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), estão nesta quinta-feira (29) em uma mobilização de combate ao Aedes aegypti em aproximadamente 12.610 imóveis na Vila Finsocial e no Setor Morada do Sol. A ação continua na sexta-feira (30).

O objetivo é diminuir a incidência de dengue, zika e chikungunya na cidade. Em 2016, até o mês de dezembro foram mais de dois milhões e meio de imóveis visitados.

Desde o início do ano, os agentes de combate a endemias trabalham diariamente com visitas domiciliares. Além disso, foram realizadas parcerias com construtoras, com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Corpo de Bombeiros, Exército, escolas municipais e outros. As atividades contaram também com o apoio de chaveiros para abrir os locais trancados e da Polícia Militar, que garantiu a segurança dos agentes de endemias.

Em maio, Goiânia registrou queda histórica no índice de infestação do Aedes. O resultado foi consequência das ações de combate e foi o menor registrado desde 2004. A intenção era manter o índice baixo até a chegada do período chuvoso. No mês de férias, mesmo no período da seca, foram desenvolvidas ações para identificar, eliminar, tratar os criadouros e também orientar o público sobre como evitar que o mosquito se proliferasse.

Com o início do período chuvoso, a SMS iniciou ações de controle em pontos estratégicos para proliferação do Aedes aegypti espalhados pela capital (ambientes com grande concentração de recipientes propícios para que a fêmea do mosquito deposite seus ovos, como cemitérios, borracharias, ferros-velhos e depósitos de materiais recicláveis).

Considerado um dos principais criadouros, foram realizadas várias operações Cata Pneus, com o objetivo de retirar estes materiais do ambiente e dar a destinação adequada de acordo com as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Do início do ano até a última operação foram recolhidos 116.462 mil pneus em Goiânia.

A superintende de Vigilância em Saúde da SMS, Flúvia Amorim, explica que Goiânia é a segunda cidade com maior percentual de carros por habitante, o que acarreta em um grande número de pneus espalhados pela cidade. 'Então com o início do período chuvoso, é necessário eliminar qualquer possibilidade de focos do mosquito”, afirma.

O Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRA), realizado pela SMS em outubro apontou aumento no número de casas com focos do mosquito na capital, apesar do índice se manter satisfatório. O índice de infestação predial (IIP) atual é de 0,95%, enquanto que em maio esse valor era de 0,2%.

Durante todas as ações, os responsáveis pelos locais onde forem encontrados criadouros do vetor podem ser multados. Este ano 170 locais foram autuados. O valor das multas em 2016, que será reajustado em janeiro, pode chegar a mais de R$ 19 mil, dependendo da infração e do local.

As ações de combate à dengue continuarão sendo realizadas em toda a capital. Flúvia Amorim destaca que mais ações estão sendo planejadas com intuito de evitar a ocorrência de uma tríplice epidemia (Dengue, Zika e Chikungunya).

Tríplice epidemia

Segundo dados da Superintendência de Vigilância em Saúde da SMS, em relação à dengue, a partir da primeira semana de 2016 houve um aumento expressivo de casos, ultrapassando o limite de alerta, caracterizando a situação de epidemia no município. No entanto, houve uma queda antecipada dos casos de dengue nesse ano, em comparação com os anos anteriores, permanecendo abaixo do limite superior de alerta.

No ano de 2016, 81 casos de Chikungunya foram notificados. Destes, 12 casos foram confirmados e cinco deles tiveram local provável de infecção o município de Goiânia.

Em 2016, foram registrados 200.465 casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika no país (taxa de incidência de 98,1 casos/100 mil habitantes), dos quais 109.596 foram confirmados. A vigilância epidemiológica dos casos suspeitos, a partir de 17 de fevereiro de 2016, passou a ser universal, ou seja, todas as unidades de saúde do município devem notificar os pacientes que apresentarem os sintomas da doença. Adicionalmente, preconiza-se a notificação imediata de casos em gestantes e óbitos com suspeita de infecção pelo vírus zika. Do total de casos de 2016, 372 eram gestantes com infecção sintomática provável por zika, sendo 250 com confirmação laboratorial.

